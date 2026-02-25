weather wolkig
  4. Natur- und Geschichtslehrpfad in Helfta: Heimatverein Helfta will Wanderweg im Hüttengrund aufwerten

Natur- und Geschichtslehrpfad in Helfta Heimatverein Helfta will Wanderweg im Hüttengrund aufwerten

Der Heimatverein Helfta lädt am 14. März zu einem Arbeitseinsatz im Hüttengrund ein. Der Wanderweg soll als Natur- und Geschichtslehrpfad gestaltet werden.

Von Jörg Müller 25.02.2026, 12:00
Bereits im vorigen Jahr hat sich der Heimatverein zu einem Arbeitseinsatz im Hüttengrund getroffen.
Eisleben/MZ - Der Heimatverein Helfta will im Hüttengrund einen Natur- und Geschichtslehrpfad einrichten. Einen großen Schritt vorankommen soll das Vorhaben mit einem Arbeitseinsatz, zu dem der Verein am Samstag, 14. März, einlädt. Dabei wird auch symbolisch der Erlös einer Spendenaktion übergeben.