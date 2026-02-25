Eil
Natur- und Geschichtslehrpfad in Helfta Heimatverein Helfta will Wanderweg im Hüttengrund aufwerten
Der Heimatverein Helfta lädt am 14. März zu einem Arbeitseinsatz im Hüttengrund ein. Der Wanderweg soll als Natur- und Geschichtslehrpfad gestaltet werden.
25.02.2026, 12:00
Eisleben/MZ - Der Heimatverein Helfta will im Hüttengrund einen Natur- und Geschichtslehrpfad einrichten. Einen großen Schritt vorankommen soll das Vorhaben mit einem Arbeitseinsatz, zu dem der Verein am Samstag, 14. März, einlädt. Dabei wird auch symbolisch der Erlös einer Spendenaktion übergeben.