Eisleben/MZ - Der Heimatverein Helfta will im Hüttengrund einen Natur- und Geschichtslehrpfad einrichten. Einen großen Schritt vorankommen soll das Vorhaben mit einem Arbeitseinsatz, zu dem der Verein am Samstag, 14. März, einlädt. Dabei wird auch symbolisch der Erlös einer Spendenaktion übergeben.