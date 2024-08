Ahlsdorf/MZ - Nachdem es in einem Einkaufsmarkt Am Vietzbach in Ahlsdorf am Freitagnachmittag etwa gegen 17.10 Uhr zu einem Ladendiebstahl gekommen war, hielten Zeugen den Flüchtenden fest. Dieser versuchte sich loszureißen und wehrte sich. Es entwickelte sich ein Handgemenge mit Tätlichkeiten, der Festgehaltene beleidigte Zeugen und bedrohte sie verbal. Die Polizei stellte die Personalien des 25-Jährigen fest und nahm mehrere Anzeigen auf. Der Ladendieb wollte Getränke und Lebensmittel mitgehen lassen.