Wie das Unternehmen den Schritt begründet und wie es am Standort weitergehen soll.

Haba stoppt Produktion bei Schulmöbelfirma in Eisleben

Die Haba-Firmengruppe hat die Schulmöbelproduktion in Eisleben vorerst gestoppt.

Eisleben/MZ - Die Produktion in der Eisleber Schulmöbelfirma Project ist vorerst gestoppt worden. Der Mutterkonzern Haba Familygroup begründete den Schritt in einer Pressemitteilung am Dienstag mit Sicherheitsmängeln.