Der Urologe Dr. Tilo Köttig hat seit 1994 eine Praxis in Hettstedt betrieben. Jetzt hat er sich in den Ruhestand verabschiedet. Wie es für seine Patienten weitergeht.

„Großer Glücksfall“ - wie Hettstedter Urologe einen Nachfolger für seine Praxis gefunden hat

Eisleben/Hettstedt/MZ - „Das ist heutzutage schon ein großer Glücksfall, gerade hier in der Region“, sagt Dr. Tilo Köttig. Der Urologe hat sich jetzt nach mehr als 30 Jahren in seiner eigenen Praxis im Hettstedter Lindenweg in den Ruhestand verabschiedet. Während viele andere Ärzte in Mansfeld-Südharz trotz intensiver Suche keinen Nachfolger finden, werden seine Patienten nahtlos weiter betreut. „Das freut mich natürlich sehr“, sagt Köttig (64). „Es wäre bitter gewesen, wenn ich hier hätte zuschließen müssen. Das ist ja schließlich mein Lebenswerk.“