Das ehemalige Hotel am Markt 29/30 in Eisleben, das seit der Wende leer steht, wird wieder einmal zum Kauf angeboten. Das Haus hat eine bewegte Geschichte.

Eisleben/MZ. - Einst war es das „erste Haus am Platze“ – doch diese Zeiten sind lange vorbei. Auch wenn Dach und Fassade des ehemaligen Hotels „Goldener Löwe“ am Markt 29/30 in Eisleben vor einigen Jahren erneuert worden sind, bietet das seit der Wende leerstehende Doppelhaus einen trostlosen Anblick. Mehrfach haben die Eigentümer gewechselt – zuletzt ist die Immobilie 2019 in Berlin für 65.000 Euro versteigert worden. Doch auch seitdem hat sich nichts getan.