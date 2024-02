Das neue Sport-, Freizeit- und Schulungszentrum in Gerbstedt in der Lutherstraße 1.

Gerbstedt/MZ. - An den Gasthof „Insel Helgoland“ in Gerbstedt und seinen schicken Tanzsaal erinnern heute nur noch alte Fotografien. Es liegt bereits über 100 Jahre zurück, dass dort getanzt und gefeiert wurde. Viel frischer ist die Erinnerung in Gerbstedt an Bocksprünge, Zitterpartien auf dem Schwebebalken und legendäre Volleyballmatches.