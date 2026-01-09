300 Millionen Euro Investition Geplanter Batteriegroßspeicher: Wie die Gemeinde Klostermansfeld vom Millionen-Projekt profitieren wird

Ein Batteriegroßspeicher mit einer Kapazität von 5,7 Gigawattstunden, der 6,5 Millionen Haushalte für fünf Stunden pro Tag mit Strom versorgen kann, soll am Rande von Klostermansfeld entstehen und sorgt bundesweit für Aufsehen. Wie die Gemeinde laut Bürgermeister Ochsner profitieren wird und was die archäologischen Untersuchungen ergaben.