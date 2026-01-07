Das Jahr 2026 steht auch im Landkreis Mansfeld-Südharz im Zeichen der Landtagswahl im September. Aber auch auf Kreisebene wollen die Parteien in MSH etwas verändern. Die MZ hat CDU, SPD, AfD, FBM, BSW, Grüne, Linke und FDP nach ihren jeweils wichtigsten politischen Zielen in Mansfeld-Südharz für 2026 gefragt.

Geld, Windräder und Co. - Das wollen die Parteien 2026 in Mansfeld-Südharz verändern

Um Windräder drehen sich auch im Landkreis Mansfeld-Südharz viele Diskussionen.

Sangerhausen/MZ. - Unzählige Stunden werden die Ehrenamtlichen der Parteien auch in diesem Jahr wieder für „ihre“ Themen diskutieren, Kompromisse erarbeiten und sich letztlich auf die anstehende Landtagswahl im September vorbereiten. Welche Themen sind ihnen dabei besonders wichtig? Wir haben die Kreisvorsitzenden gefragt und sie gebeten, uns ihr wichtigstes Thema zu nennen.