Alte Bebel-Hütte in Aktion Garage wird zur Galerie: Was die Helbraer Fotografin Gisela Renker vorhat

Die Helbraerin Gisela Renker war als Freiberuflerin jahrzehntelang mit der Kamera unterwegs. In ihrer Heimat will die Fotografin jetzt regelmäßig ihre Arbeiten ausstellen. Und sie hat noch mehr in Planung.