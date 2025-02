Eisleben/MZ - Neu erschienen ist jetzt ein Stadtführer für Eisleben in Leichter Sprache. Leichte Sprache? Das bedeutet, dass der Stadtführer für jeden verständlich geschrieben ist, erklärt Michael Bach. Der Sozialpädagoge ist Mitbegründer des Büros für Leichte Sprache „Wir verstehen uns“ mit Sitz in der Lutherstadt Eisleben. Es gehört zur Lebenshilfe Mansfelder Land.

Gängige Methode wird auch von der Bundesregierung genutzt

Um etwas in die Leichte Sprache zu übersetzen, müsse alles auf eine einfach verständliche Form runtergebrochen werden, erläutert Bach und sagt auch, dass Leichte Sprache inzwischen eine gängige Methode sei, die sowohl von der Bundesregierung als auch von Medienhäusern genutzt werde. „Die Regeln für Leichte Sprache sind schreiben, gestalten und prüfen“, sagt Bach. Seine Prüfer sind Menschen mit einer Beeinträchtigung. Verstehen sie etwas nicht, müsse es geändert werden. Um Texte prüfen zu dürfen, müssen sie an einer dreitägigen Schulung „Prüfer für Leichte Sprache“ teilnehmen. Hierfür ist Bach zusammen mit ihnen nach Bremen gefahren.

Echter Stadtführer hat den Inhalt überprüft

Zusätzlich wäre bei einem Stadtführer auch eine fachliche Beurteilung wichtig. „Wir haben mit dem Stadtführer Dieter Vopel und den Kirchen zusammengearbeitet, um den fachlichen Inhalt kontrollieren zu lassen“, sagt Bach. Dann geht es noch um das Gestalten. Die Texte der Leichten Sprache werden in einer Schrift ohne kleine Striche an den Enden verfasst, Absätze müssen eingehalten werden und es wird mindestens Schriftgröße 13 verwendet. „Dadurch habe ich wenig Platz, um die ganzen Infos auf eine Seite zu drücken“, sagt Bach. Man müsse es auf den Punkt bringen. „Wir reduzieren alles auf die Kerninhalte“, sagt er.

So sieht der neue Stadtführer aus. (Foto: Anne Holzki)

Das Büro der Leichten Sprache gibt es seit 2017 und dort wurde seither schon einiges übersetzt. Bach: „Wir haben schon Fachtexte für Ministerien und Kultureinrichtungen in Leichte Sprache übersetzt.“ Der Stadtführer für Eisleben sei aus dem Projekt „Klara auf Reisen“ entstanden und soll nur der Anfang einer Reihe von Reiseführern in Leichter Sprache sein. „Wir wollen es nicht nur bei einer Stadt belassen“, sagt er. Ihm schweben Reiseführer für weitere Orte, wie Halle oder Hettstedt, vor.

„Die Idee kam mit einer Stadtführung“, sagt er. Der Rundgang verlief von Luthers Geburtshaus über die Petri-Pauli Kirche und dem Markt vorbei an Luthers Sterbehaus und allem, was auf dem Weg lag. „Dann haben wir uns an die Arbeit gemacht“, erzählt Bach. Mit dabei waren Nick Hausner, Kay Kluge, Deborah Krüger, Kathrin Fuchs und Sylke Kirchberg, die alle zur Prüfgruppe gehören und an der Entstehung mitgewirkt haben. „Es kamen immer neue Stationen dazu“, sagt der Autor. Sie fügten Orte wie das Theater, den Alten Friedhof und das Kloster Helfta hinzu.

Alles in Eigeninitiative entstanden

„Wir haben alles selbst gemacht“, sagt der Sozialpädagoge. Die Bilder habe er gemeinsam mit Tim Appel, mit dem er das Büro gegründet hat, und Nick Hausner fotografiert. Der Stadtführer in Leichter Sprache richte sich vor allem an Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, an Deutschlernende sowie an diejenigen, die nicht gut lesen können oder Probleme beim Lernen haben. Mit der finanziellen Förderung durch die Aktion Mensch stand der Veröffentlichung nichts mehr im Weg.

Von der Andreaskirche zu den Stadtterrassen

Vorne im Buch ist eine Karte von Eisleben zu sehen, auf der die Orte markiert sind und in den folgenden Seiten erläutert werden. „Der Reiseführer ist so aufgebaut, dass die Leser die einzelnen Punkte ablaufen können“, sagt Bach. Unter den Büromitgliedern hat jeder einen anderen Lieblingsort. „Ich mag die Andreaskirche. Vor allem, wenn da Lesungen sind oder jemand auf der Orgel spielt“, sagt Fuchs. Kluge gefalle besonders die Petri-Pauli Kirche und der Betreute Hagen Schard liebt die Stadtterrassen. „Da blühen die Kirschbäume im Frühling“, sagt er.

Eine Ende zu finden war schwierig für den Autor

Eines ist dem Autor besonders schwergefallen: „Ein Ende zu finden“, sagt Bach. Der Übersetzer habe an einem Punkt zu den anderen gesagt, jetzt käme nichts mehr dazu. Insgesamt ist Bach, der selbst sein größter Kritiker sei, wie er sagte, aber sehr zufrieden mit dem Stadtführer. Wer ihn kaufen will, kann das online oder im Büro für Leichte Sprache tun. Wenn die Nachfrage stimmt, will Bach ihn auch in der Stadtinformation anbieten.

So ist das Büro zu erreichen

Sie erreichen das Büro unter 03475-746347 oder per E-Mail unter [email protected]