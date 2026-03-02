Eine Teilnehmerin bei der Aktion-Mensch-Lotterie kann sich über eine Viertelmillion freuen.

Eine Frau aus Mansfeld-Südharz kann sich über einen Geldregen freuen.

Bonn/Eisleben/Sangerhausen/MZ. - Der Monat März ging für eine Frau aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz besonders gut los. Denn eine Lotterieteilnehmerin aus dem Landkreis hat bei der Aktion Mensch-Lotterie 250.000 Euro gewonnen.

Das teilte der Aktion Mensch e.V. mit. Genauere Angaben zur Gewinnerin wurden nicht veröffentlicht. Allein im Jahr 2024 schüttete die Soziallotterie durchschnittlich Gewinne im Wert von rund 3,5 Millionen Euro wöchentlich aus und machte so viele Gewinner in ganz Deutschland glücklich, wirbt sie.

Mit ihrem Los ermöglichen alle Mitspieler die Förderprojekte der Aktion Mensch und tragen so dazu bei, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung sowie Kindern und Jugendlichen zu verbessern.

Gewinner sind auch Menschen mit Behinderung in Sachsen-Anhalt. „Hier hat die Aktion Mensch im Jahr 2024 viele soziale Projekte mit rund 6,8 Millionen Euro gefördert“, heißt es in einer Mitteilung. „Dazu zählen kleine Förderaktionen, die inklusive Begegnungen schaffen, ebenso wie Inklusionsbetriebe oder Wohnprojekte. Dort arbeiten und leben Menschen mit und ohne Behinderung auf Augenhöhe zusammen.“