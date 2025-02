Helbra/MZ. - Wenn das mal keine Ansage ist: „Wir machen Helbra fit!“, heißt es in Großbuchstaben am Helbraer Geschäftshaus in der Hauptstraße 6. In der Gebäudehälfte, in der über viele Jahre Obst und Landprodukte angeboten wurden und die zuletzt leer stand, zog jetzt David Bartholomäus mit seinem Taifun-Fitness-Studio ein.

