Die Gemeinde Klostermansfeld lässt es zum 1.050. Geburtstag mit vielen Veranstaltungen in dieser Woche ordentlich krachen. Wem es in der Festsitzung die Sprache verschlägt.

Klostermansfeld/MZ. - Das ist so schnell nicht wieder zu erleben: Der Wasserturm – eines der Wahrzeichen von Klostermansfeld – erstrahlt in den Abendstunden in blauem Licht. Und das aus einem ganz besonderen Grund: Die Gemeinde begeht mit einer mehrtägigen Party in dieser Woche ihren 1.050. Geburtstag.