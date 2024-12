Reportage vom Abfischen Fang für das Fest - Wie am Kernersee Karpfen für Weihnachten und Silvester gefangen werden

Beim Abfischen am Kernersee in Mansfeld-Südharz geht ins Netz, was an Weihnachten und zu Silvester auf den Tellern landet. Das Naturgewässer macht die Kalkulation jedoch kompliziert. „Der See überrascht mich immer wieder“, sagt Fischer Christian Kulawik.