504. Eisleber Wiesenmarkt Fahrgeschäft erlebt auf der Eisleber Wiese seine Weltpremiere
Was das größte Volksfest in Mitteldeutschland in diesem Jahr zu bieten hat, wie viel das Bier kostet und welche Sicherheitsmaßnahmen es gibt.
28.08.2025, 07:00
Eisleben/MZ. - In gut drei Wochen startet der 504. Eisleber Wiesenmarkt. Zum größten Volksfest in Mitteldeutschland vom 19. bis zum 22. September, gefolgt von der Kleinen Wiese vom 26. bis zum 28. September, werden wieder insgesamt bis zu 500.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.