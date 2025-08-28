Was das größte Volksfest in Mitteldeutschland in diesem Jahr zu bieten hat, wie viel das Bier kostet und welche Sicherheitsmaßnahmen es gibt.

Die Kinder der Evangelischen Kita „Die Kirchenmäuse“ in Eisleben durften schon mal ein bisschen Karussell fahren.

Eisleben/MZ. - In gut drei Wochen startet der 504. Eisleber Wiesenmarkt. Zum größten Volksfest in Mitteldeutschland vom 19. bis zum 22. September, gefolgt von der Kleinen Wiese vom 26. bis zum 28. September, werden wieder insgesamt bis zu 500.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.