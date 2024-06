Studierende der Kultur- und Medienpädagogik an der Hochschule Merseburg und das Eisleber Theater laden am 12. Juni zu Gesprächen rund um das Thema „Kulturarbeit in ländlichen Räumen gestalten“ ein.

Fachtag zum Thema „Kulturarbeit in ländlichen Räumen gestalten“ findet in Eisleben statt

Eisleben/MZ/JM. - „Geht NICHT mehr! Geht nicht MEHR?“ Unter diesem Motto findet am Mittwoch, 12. Juni, in Eisleben ein Fachtag zum Thema „Kulturarbeit in ländlichen Räumen gestalten“ statt. Studierende der Kultur- und Medienpädagogik an der Hochschule Merseburg und das Eisleber Theater laden zu Workshops, Gesprächen und Aktionen ein.