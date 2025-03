Einst trat er mit „No No Never“ beim ESC auf. Jetzt stellt der vielseitige Musiker Jon Flemming Olsen sein neues Soloalbum in Eisleben vor.

Erfolgreich mit „Texas Lightning“ und „Dittsche“ - Jon Flemming Olsen spielt erstmals in Eisleben

Jon Flemming Olsen gibt erstmals ein Konzert in Eisleben.

Eisleben/MZ. - Er hat mit seiner Band „Texas Lightning“ den Nummer-1-Hit „No No Never“ gelandet und damit am Eurovision Song Contest (ESC) teilgenommen; er hat 18 Jahre lang den Imbisswirt Ingo in der Kult-TV-Serie „Dittsche – Das wirklich wahre Leben“ mit Olli Dittrich gespielt; er gestaltet Plattencover und schreibt Bücher. Keine Frage: Jon Flemming Olsen ist vielseitig interessiert und talentiert.