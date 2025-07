Was für den zur Tatzeit noch jugendlichen Angeklagten spricht und was gegen ihn. An welchem Tag das Urteil verkündet wird.

In Saal 96 des Landgerichts Halle hielten Staatsanwältin und Verteidigerin ihre Plödoyers im Fall des Tankstellenraubs in Mansfeld.

Mansfeld/Halle/MZ. - Es gibt einiges, was für den Angeklagten spricht, der an einem Abend Anfang März dieses Jahres vermummt in einer Tankstelle in Mansfeld erschienen ist und von der Mitarbeiterin mit vorgehaltener Softair-Pistole die Herausgabe der gesamten Tageseinnahmen gefordert hat.