Der Musiker und Lehrer Gregor Majewski aus Eisleben ist seit seiner Jugendzeit begeisterter Tramper und hat bereits mehr als 140 Länder bereist. Mittlerweile geht er mit seiner Tochter Alma auf Tour.

Gregor Majewski und seine Tochter Alma sind in diesem Jahr Richtung Istanbul getrampt.

Eisleben/MZ. - Der Termin ist für Gregor Majewski wieder fest eingeplant. Am Samstag, 13. Dezember, werden der Eisleber Musiker und seine Familie wie seit vielen Jahren beim „Advent in Luthers Höfen“ dabei sein. Im Garten ihres Hauses am Petrikirchplatz wird Majewski die Gäste zum gemeinsamen Musizieren und zu Crêpes einladen. Musikalisch wird er dann auch am Heiligen Abend unterwegs sein und als Organist Gottesdienste mitgestalten.