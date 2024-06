Der Eisleber Stadtrat beschließt Prioritätenliste für Straßen- und Tiefbaumaßnahmen in der Lutherstadt und ihren Ortsteilen. Was in diesem Jahr umgesetzt werden soll.

Eisleben/MZ. - 14 Straßen- und Tiefbaumaßnahmen in der Lutherstadt Eisleben und ihren Ortsteilen können in diesem Jahr umgesetzt werden. Der Stadtrat hat die entsprechende Prioritätenliste am Dienstag in seiner letzten Sitzung vor der Kommunalwahl beschlossen. Insgesamt beträgt das Budget für Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an Straßen und Gehwegen 850.000 Euro.