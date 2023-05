Im Herbst wurde Kritik am Prestigeprojekt des Landkreises laut. Deswegen gibt es neben neuen Haltepunkten weitere Erneuerungen im Angebot.

Ein Jahr Rad-Bus in Mansfeld-Südharz: Wie wird das Angebot genutzt?

Der Rad-Bus unterwegs am Süßen See.

Wansleben/MZ - Fast genau ein Jahr ist es her, dass der Rad-Bus zum ersten Mal durch den Landkreis rollte. Das Angebot der Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) sei gut angelaufen, teilte Kreissprecherin Michaela Heilek, auf Anfrage der MZ mit. „Laut VGS haben rund 20 Radfahrer pro Saisontag das Angebot genutzt, was über den Prognosen liegt“, so Heilek. Hinzu kämen noch die Radfahrer, die den üblichen Linienverkehr für gewisse Strecken nutzen und hier ihr Fahrrad im Bus mitnehmen. Die Zahl dieser Nutzer wolle die VGS künftig ebenfalls miterfassen, heißt es aus der Kreisverwaltung.