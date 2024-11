Die einst von Eisleber Schülern gegründete Band „Clitcommander“ feiert am Samstag im Wiesenhaus 15-jähriges Jubiläum. Zu ihrem Konzert sind vier befreundete Bands eingeladen.

Ehemalige Schülerband „Clitcommander“ feiert ihr 15-jähriges Jubiläum im Wiesenhaus in Eisleben

Die Metal-Band „Clitcommander“, hier als Rentner verkleidet, feiert am Samstag 15-jähriges Bestehen.

Eisleben/MZ. - Wenn eine Metal-Band ihr erstes Album in bester Schlagermanier „10 Jahre, 10 Hits“ nennt, dann ist klar: Hier wird nicht alles so bierernst genommen. Denn bei „Clitcommander“ aus Eisleben, die sich dem Death Metal und Grindcore verschrieben haben, gibt es zwar heftig was auf die Ohren. „Aber wir sind keine böse Metal-Band“, sagt Sänger Daniel Käferhaus.