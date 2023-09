Blankenheim/Wimmelburg/MZ - Aus noch ungeklärter Ursache sind am Dienstagnachmittag drei Pkw auf der L 151 zwischen Wimmelburg und Blankenheim miteinander kollidiert. Drei Menschen starben. Einer wurde schwerstverletzt. Ein Weiterer überlebte den Unfall mit leichten Verletzungen.

Der Schwerstverletzte kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Straße war wegen der komplizierten Bergung der Fahrzeuge am Abend noch voll gesperrt. Angaben zum Alter und der Identität der Opfer machte die Polizei nicht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen, sagte Polizeisprecherin Steffi Schwan. An der Unfallstelle war auch ein Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz.