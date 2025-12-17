weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Grippewelle im Anmarsch Doppelt so hohe Infektionszahlen wie im Vorjahr: Was Apotheker für die Weihnachtstage in Mansfeld-Südharz raten

Weihnachten steht vor der Tür und die Grippewelle nimmt Fahrt auf. Wie die aktuelle Situation im Landkreis ist und was Apotheker vor dem Fest raten.

Von Daniela Kainz 17.12.2025, 12:00
Wen eine Erkältung oder eine Grippe erst einmal erwischt hat, braucht viel Ruhe. (Foto: DPA/Philip Dulian)

Eisleben/Hettstedt/MZ. - Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Fieber - das kann niemand gebrauchen. Erst recht nicht an Feiertagen. Aktuell steigen im Landkreis Mansfeld-Südharz allerdings die Patientenzahlen.