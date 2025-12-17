Grippewelle im Anmarsch Doppelt so hohe Infektionszahlen wie im Vorjahr: Was Apotheker für die Weihnachtstage in Mansfeld-Südharz raten
Weihnachten steht vor der Tür und die Grippewelle nimmt Fahrt auf. Wie die aktuelle Situation im Landkreis ist und was Apotheker vor dem Fest raten.
17.12.2025, 12:00
Eisleben/Hettstedt/MZ. - Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Fieber - das kann niemand gebrauchen. Erst recht nicht an Feiertagen. Aktuell steigen im Landkreis Mansfeld-Südharz allerdings die Patientenzahlen.