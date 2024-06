Am 11. Juni können Interessierte im Eisleber Freibad das Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold oder das Seepferdchen ablegen.

Symbolfoto - Lebensretter und Schwimmverein laden am Dienstag zu Aktion in Eisleben ein.

Eisleben/MZ. - Auf schönes Wetter hofft Stefanie Wiese am kommenden Dienstag, 11. Juni. Wiese ist Vorsitzende der Ortsgruppe Eisleben/Mansfelder Seekreis der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die gemeinsam mit dem Schwimmverein Eisleben-Sangerhausen am Dienstag zum Schwimmabzeichentag ins Freibad Eisleben einlädt. Von 15 bis 19 Uhr können Kinder, Jugendliche und natürlich auch Erwachsene das Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold oder das Seepferdchen ablegen.

„Alle, die daran teilnehmen möchten, erhalten freien Eintritt ins Bad“, sagte Wiese der MZ. Dazu gebe es an der Kasse ein Bändchen. Im Becken werden zwei Bahnen für die Schwimmabzeichen-Abnahme reserviert sein.

Die Schwimmabzeichentage finden bundesweit auf Initiative mehrerer Sportverbände statt – erstmals im vergangenen Jahr. Hintergrund sei, dass die Schwimmausbildung gefördert werden solle. „Schwimmen ist überlebenswichtig“, so Wiese.

Nachfrage nach Schwimmkursen riesig

„Wir merken immer noch die Nachwirkungen der Corona-Zeit, als die Schwimmbäder ja lange geschlossen waren und keine Kurse stattfinden konnten.“ Am Schwimmabzeichentag gehe es um eine aktuelle Bestandsaufnahme in Sachen Schwimmausbildung.

„Auf welchem Stand stehen wir?“ Auch am ersten Schwimmabzeichentag im vorigen Jahr hatten sich die Eisleber beteiligt – allerdings nicht im Freibad, sondern in der Schwimmhalle. Mit guter Resonanz: Fast 80 Schwimmabzeichen beziehungsweise Seepferdchen konnten verliehen werden.

Die DLRG-Ortsgruppe zählt derzeit rund 130 Mitglieder von Kindern bis zu Erwachsenen. Im Winter wird in der Eisleber Schwimmhalle geübt und trainiert, im Sommer am und im Süßen See, wo sich das Vereinsdomizil befindet. Die Rettungsschwimmer starten auch bei Wettkämpfen. Im Winter bieten die Lebensretter auch Anfängerschwimmkurse an. „Die Nachfrage ist riesig“, sagte die Vereinsvorsitzende.