Digitalpakt: IT-Kooperation an Grundschulen mit Eisleben angestrebt

Helbra/MZ - Eine Kooperation will die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra mit Eisleben eingehen: Ein in der Lutherstadt beschäftigter Schuladministrator soll in Zukunft auch an den Grundschulen der Kommune zum Einsatz kommen. Diese Beschäftigung soll mit Hilfe von Fördermitteln finanziert werden. Die Mitglieder des Verbandsgemeinderates stimmten dem Vorhaben kürzlich per Beschluss bei einer Enthaltung zu.