In mehreren Gartenanlagen im Mansfelder Land haben Täter in den vergangenen Tagen zugeschlagen. In der Eisleber Sparte „Bergfrieden“ waren gleich elf Lauben betroffen.

Diebe brechen in elf Gärten in der Eisleber Sparte „Bergfrieden“ ein

Eisleben/MZ. - „Wir hatten jetzt eine Weile Ruhe gehabt“, sagt Andreas Dümmler, Vorsitzender der Kleingartensparte „Bergfrieden“ in Eisleben. Mit „Ruhe“ meint er, dass die Anlage an der Magdeburger Straße einige Zeit von Einbrechern verschont geblieben sei, die regelmäßig in der Wintersaison aktiv werden. Doch die Ruhe ist trügerisch gewesen: Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter wieder einmal zugeschlagen. Gleich elf Gartenlauben sind aufgebrochen worden.