In gezeichneter Form will die Stadtverwaltung Eisleben Fragen von Grundschülern zu ihrer Arbeit kindgerecht beantworten. Erst- und Zweitklässler haben nun erste Exemplare erhalten.

Eisleben/MZ. - Wohnt ein Bürgermeister im Rathaus und trägt er eine Krone? Das sind die Fragen, die der Bürgermeister der Lutherstadt Eisleben, Carsten Staub (parteilos), immer wieder von Erst- und Zweitklässlern gestellt bekommt. „Um euch zu zeigen, wie in einem Rathaus gearbeitet wird, habe ich euch allen heute ein kleines Geschenk mitgebracht“, sagte das Stadtoberhaupt am Montag letzter Woche in der Aula der Grundschule „Thomas Müntzer“ in Eisleben.