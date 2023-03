In Eisleben freut man sich auf die Investition der Deutschen Bahn in dieser Größenordnung. Was geplant ist und ob es Vollsperrungen geben wird.

DB Netz AG investiert 40 Millionen Euro in die Bahnhofsanlagen in Eisleben

Eisleben/MZ - Rund 40 Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren in den Umbau und die Modernisierung der Eisleber Bahnhofsanlagen investiert werden. Wie Projektleiter Wolfram Beyer von der DB Netz AG in einem Bürgerdialog am Mittwochabend im Bahnhofsgebäude sagte, seien in diesem Jahr vorbereitende Maßnahmen geplant.