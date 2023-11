Eröffnet wird der Markt am Samstag durch Luther und seine Frau Katharina von Bora (Dirk und Katja Fuhlert). Was die Besucher auf dem traditionellen Mittelaltermarkt auf dem Marktplatz der Lutherstadt sonst noch erwartet.

Das wird an Luthers 540. Geburtstag in Eisleben auf dem Markt los sein

Eisleben/MZ. - Zur Feier von Martin Luthers 540. Geburtstag lädt die Lutherstadt Eisleben am kommenden Wochenende auf den Marktplatz ein. Der Reformator wurde am 10. November 1483 in Eisleben geboren, wo er 1546 auch starb. Begangen wird das Fest Luthers Geburtstag mit dem traditionellen Mittelaltermarkt, der am Samstag, 4. November, um 11 Uhr eröffnet wird.