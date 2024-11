Eisleben lädt am Wochenende zum Mittelaltermarkt ein – mit Musikern, Schwertkämpfern, Theater, Fakir- und Feuershows. Das gastronomische Angebot ist so vielfältig wie nie zuvor.

Das erwartet die Besucher zu Luthers Geburtstag in Eisleben

Eisleben/MZ. - Zum Fest „Luthers Geburtstag“ lädt die Lutherstadt Eisleben am kommenden Wochenende, 9./10. November, wieder auf den Marktplatz ein. Geboten wird der traditionelle Mittelaltermarkt mit einem umfangreichen Programm sowie mit Händlern und Gastronomen. Die Veranstaltung ist am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.