Ein Konzert für den guten Zweck findet am 17. März im Mechthildsaal des Klosters Helfta statt. An wen der Erlös geht.

Eisleben/MZ. - Der Rotary Club Eisleben-Mansfelder Land pflegt mit dem Benefizkonzert inzwischen eine ganz besondere Tradition, an der er unbedingt festhalten möchte. Und so gibt es dieses Konzert auch in der 2024er Auflage – am 17. März um 16 Uhr im Mechthildsaal des Klosters Helfta. Erneut wird das Bundespolizeiorchester Berlin für ein ganz besonderes musikalisches Erlebnis sorgen.