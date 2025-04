Im Rahmen eines landesweiten Blitzermarathons erwischt die Polizei in Eisleben zahlreiche Temposünder. Andere Autofahrer sind offenbar informiert, sie fahren vorsichtig. Sind die Kontrollen also wirksam? Wie die Beamten ihre Arbeit einschätzen – und wie sie mit Ausreden umgehen.

Blitzermarathon in Sachsen-Anhalt: Polizei erwischt zahlreiche Temposünder in Eisleben

Die Polizeibeamten Michael Püchner und Andrea Gente kontrollieren die Geschwindigkeit von Autofahrern in einem Wohngebiet in Eisleben.

Eisleben/MZ. - Das Lasermessgerät von Michael Püchner, Beamter im Polizeirevier Mansfeld-Südharz, schlägt Alarm. Auf dem Display wird eine Geschwindigkeit von 43 Kilometern pro Stunde angezeigt. Erlaubt ist in der Straße des Aufbaus in Eisleben (Kreis Mansfeld-Südharz), wo die Polizei an diesem Donnerstagmorgen eine Kontrolle durchführt, allerdings nur Tempo 30. Seine Kollegin Andrea Gente schnappt sich kurzerhand die Kelle und winkt den Fordfahrer raus.