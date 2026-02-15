Jetzt live
Häuser, Grundstücke und Co. Grundstück in Eisleben schon für 500 Euro - Diese Objekte aus Mansfeld-Südharz werden bald versteigert
Bei einer Auktion in Leipzig werden im März auch mehrere Häuser und Grundstücke aus Mansfeld-Südharz versteigert. Welche Gebäude und Areale unter den Hammer kommen.
Aktualisiert: 16.02.2026, 11:08
Allstedt/MZ. - Bei einer Grundstücksauktion am 6. März in Leipzig kommen auch mehrere Häuser und Grundstücke aus Mansfeld-Südharz unter den Hammer. Im Katalog der Sächsischen Grundstücksauktionen AG lässt sich bereits sehen, welche Flächen und Objekte veräußert werden sollen.