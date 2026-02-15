weather schneeregen
  4. Grundstück in Eisleben schon für 500 Euro - Versteigerung von Objekten aus Mansfeld-Südharz

Häuser, Grundstücke und Co. Grundstück in Eisleben schon für 500 Euro - Diese Objekte aus Mansfeld-Südharz werden bald versteigert

Bei einer Auktion in Leipzig werden im März auch mehrere Häuser und Grundstücke aus Mansfeld-Südharz versteigert. Welche Gebäude und Areale unter den Hammer kommen.

Von Beate Lindner Aktualisiert: 16.02.2026, 11:08
Zu den Objekten, die am 6. März versteigert werden sollen, gehört auch ein Objekt in Allstedt. Daneben sind weitere Grundstücke im Angebot.
Zu den Objekten, die am 6. März versteigert werden sollen, gehört auch ein Objekt in Allstedt. Daneben sind weitere Grundstücke im Angebot. Fotos: Sächs. Grundstücksauktionen

Allstedt/MZ. - Bei einer Grundstücksauktion am 6. März in Leipzig kommen auch mehrere Häuser und Grundstücke aus Mansfeld-Südharz unter den Hammer. Im Katalog der Sächsischen Grundstücksauktionen AG lässt sich bereits sehen, welche Flächen und Objekte veräußert werden sollen.