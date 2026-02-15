Bei einer Auktion in Leipzig werden im März auch mehrere Häuser und Grundstücke aus Mansfeld-Südharz versteigert. Welche Gebäude und Areale unter den Hammer kommen.

Grundstück in Eisleben schon für 500 Euro - Diese Objekte aus Mansfeld-Südharz werden bald versteigert

Zu den Objekten, die am 6. März versteigert werden sollen, gehört auch ein Objekt in Allstedt. Daneben sind weitere Grundstücke im Angebot.

Allstedt/MZ. - Bei einer Grundstücksauktion am 6. März in Leipzig kommen auch mehrere Häuser und Grundstücke aus Mansfeld-Südharz unter den Hammer. Im Katalog der Sächsischen Grundstücksauktionen AG lässt sich bereits sehen, welche Flächen und Objekte veräußert werden sollen.