Was die Archäologen während des bevorstehenden Baus am Wirtschaftshof des Schlosses Seeburg entdecken könnten und wie das möglicherweise für den Tourismus gut ist.

Archäologie am Schloss Seeburg: Tiefe Einblicke in die Geschichte möglich

Archäologische Forschungen am Süßen See geplant

Blick auf das Schloss in Seeburg. Wenn dort am Wirtschaftshof gebaut wird, sind natürlich auch die Archäologen neugierig, welche Funde sich wohl im Erdreich verbergen.

Seeburg/MZ - Das wird sicher eine aufregende Sache für die Archäologen, wenn die Arbeiten auf dem Wirtschaftshof des Schlosses Seeburg beginnen: Blickt doch das Schloss auf viele, viele Jahrhunderte Geschichte zurück und erlaubt damit auch Archäologen einen tiefen Einblick in die Geschichte, wenn sie dort ausgraben werden. Das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit während der Bauarbeiten auf dem Wirtschaftshof des Schlosses in Seeburg der Fall sein.