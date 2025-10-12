Der Regional- und S-Bahn-Verkehr in Mansfeld-Südharz soll in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Schlechte Aussichten gibt es dagegen für den Bahnhof Riestedt.

Abellio fährt mit S- und Regionalbahnen zwischen Halle und Eisleben.

Eisleben/MZ. - Der Bahnverkehr in Mansfeld-Südharz soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. So wird der Regionalexpress (RE) zwischen Halle und Kassel über Eisleben und Sangerhausen ab dem Fahrplanwechsel im Dezember im Stundentakt verkehren. Dazu wird der RE 8 Halle-Leinefelde, der alle zwei Stunden fährt, bis Kassel verlängert. Mit dem zweistündlichen RE 9 Halle-Kassel ergibt sich ein Stundentakt. Grund ist die erheblich gestiegene Nachfrage auf dieser Verbindung.