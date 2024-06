34-Jähriger wird in Eisleben bedroht und beleidigt

Eisleben/MZ. - Beleidigungen und Bedrohungen ist ein 34-Jähriger am Dienstagabend in Eisleben ausgesetzt gewesen. Der Betroffene sei in der Straße des Aufbaus zunächst von einem 38-Jährigen verbal attackiert worden, anschließend auch von einem weiteren Mann, der aus einem Fenster schaute, beschreibt die Polizei den Vorfall. Die Tatverdächtigen sind namentliche bekannt, waren jedoch bei Eintreffend er Polizei nicht mehr vor Ort. Gegen die beiden wird nun strafrechtlich ermittelt, heißt es weiter.