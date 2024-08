In „Alter Schachthalle“ in Helbra

Halle/Helbra/MZ. - Das Landgericht Halle verhandelt seit Montag gegen einen 23-jährigen Sangerhäuser, dem Vergewaltigung vorgeworfen wird. Laut Anklage soll sich der Mann Anfang Januar vergangenen Jahres während einer Discoveranstaltung in der „Alten Schachthalle“ in Helbra an einer 18-Jährigen vergangen haben. Dabei habe er Gewalt angewendet, so die Staatsanwältin.