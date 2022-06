Zwischenfall in Wittenberg - Labendieb flüchtet in Honda Civic mit Dessauer Kennzeichen

Wittenberg/Dessau/MZ - Nach einem dreisten Ladendiebstahl in Wittenberg sucht die Polizei nach einem roten Honda Civiv Coupe mit einem Dessauer Kennzeichen. Das haben die Ermittler am Freitag bekannt gegeben.

Zu dem Diebstahl war es am Donnerstag kurz vor 8 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Dessauer Straße in Wittenberg gekommen. Ein Mann hatte mehrere Flaschen Alkohol in seinem Rucksack verstaut und ging, ohne zu bezahlen. Anschließend ging der zu einer Bäckerei und wurde dort vom Ladendetektiv gestellt. Nach Angaben der Polizei sei der Dieb aggressiv geworden. Als der Detektiv ihn am Rucksack festhielt, habe sich der Täter aus dem Rucksack herausgedreht und sei ohne Diebesgut geflüchtet.

Im Rahmen einer Tatortnahbereichsfahndung wurde der Mann im besagten roten Honda Civic Coupe gesehen. Als dieser den Beamten bemerkte, beschleunigte er stark und fuhr davon. Eine Fahndung in Richtung Dessau verlief negativ.

Der Täter war etwa 50 bis 60 Jahre alt und hatte lichtes Haar. Er war bekleidet mit einem blau-weiß-rot-kariertem kurzärmeligen Hemd und Jeanshose. Er sprach deutsch mit Akzent.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Identität des Täters geben können, sich im Polizeirevier Wittenberg unter (03491) 4690 zu melden.