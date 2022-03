Zwei geimpfte Patienten in Dessau verstorben - Corona-Ausbruch in Rodlebener Kita

Dessau-Roßlau/MZ - Im Städtischen Klinikum in Dessau sind am Mittwoch zwei doppelt geimpfte Patienten aus Dessau-Roßlau verstorben - eine Person mit, die andere an Corona. Das hat das Gesundheitsamt mitgeteilt und zugleich über 201 neue Corona-Infektionen ermittelt. Die betroffenen Personen sind zwischen einem und 88 Jahre alt.

Mit diesen Fällen kommt Dessau-Roßlau auf insgesamt 16.496 positiv getestete Fälle seit Pandemiebeginn. Das Robert-Koch-Institut hat davon 16.105 in der Statistik und weist für Dessau-Roßlau am Donnerstag einen Inzidenzwert von 1.427,8 aus.

Im Städtische Klinikum wurden am Donnerstag 43 Corona-Patienten stationär behandelt. Die Intensivstation ist aktuell mit einem dreifach geimpften Patienten belegt.

Geschlossen wurde am Donnerstag der Krippenbereich der „Sonnenkäfer“ in Rodleben. Hier waren fünf Corona-Infektionsfälle und zwei Verdachtsfälle zu verzeichnen.