Zwei Füchse besuchen das Klinikum in Dessau - „Auf Arztsuche waren sie ganz sicher nicht“

Dessau/MZ. - Zwei unerwartet zutrauliche Füchse haben am Mittwochvormittag, 4. Februar, im Städtischen Klinikum in Alten für Aufregung gesorgt. „Entdeckt wurden die beiden an der Außenwand des Hauptgebäudes, wo sie sich von einer Mitarbeiterin aus sicherer Entfernung fotografieren ließen“, teilte das Klinikum mit. „Auf Arztsuche waren sie ganz sicher nicht.“

Stadtfüchse seien scheu, aber auch wahre Anpassungskünstler, so das Klinikum: Sie finden in menschlichen Siedlungen leichter Nahrung und profitieren gerade im Winter von den milderen Temperaturen. Die Klinikums-Gäste wirkten „fit“ – und zogen nach kurzer Zeit wieder von dannen. Foto: SKD