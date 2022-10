Zurück zu den Wurzeln und hin zu Neuem: Kurt Weill Fest in Dessau stellt Programm für 2023 vor

Dessau-Rosslau/MZ - Es wird die 31. Auflage und in mehrfacher Hinsicht etwas Besonderes: Es gibt pünktlich zur ersten Präsentation vor den Medien statt flatternder Lose-Blatt-Sammlungen ein druckfrisches Festivalmagazin für das Kurt-Weill-Fest 2023. Im nächsten Frühling dürfen sich vom 24. Februar bis zum 12. März die Besucher des Festivals auf 47 hochwertig kuratierte und hochrangig gesetzte Konzerterlebnisse an 16 bekannten und neuen Spielstätten freuen.

Eingeladen wird unter dem Motto „Im Zeichen des Umbruchs“ zu einer Zeitreise in der Zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts.

„Faszinierend und mutig“ - Erstpräsention für 47 Veranstaltungen

Für Gerhard Kämpfe, den Künstlerischen Leiter des Kurt-Weill-Festes Dessau, lässt sich manche Parallele ausmachen zur aktuellen Zeit: Die Menschen sind von den Umständen der Zeit kurz nach dem 1. Weltkrieg und vor der Weltwirtschaftskrise beunruhigt. Aber dennoch von einer Lebenslust, die an Gier grenzt und bereit macht zum Tanz auf dem Vulkan kultureller Explosionen. „Das ist ein faszinierendes und Programm“, schätzt Markus Bludau vom Vorstand der Stadtsparkasse Dessau ein.

Aber in Zeiten des Umbruchs könne man ja nicht anders als mutig agieren. „Aber: Dieses Programm war schon so konzipiert, bevor der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist“, betont Thomas Markworth, Präsident der Kurt-Weill-Gesellschaft. Nach zwei Jahren Pandemie mit starken Einschränkungen habe man sich 2022 wieder vorsichtig dem klassischen Fest-Kurs angenähert. Mit weitgehender Freiheit bei aller gebotenen Vorsicht. Das hatte geklappt. „Und jetzt wollen wir zurück zu unseren Wurzeln“, gibt Kämpfe die Richtung vor.

Große Namen und Newcommer auf den Bühnen

Und dazu gehören 2023 auch wieder die großen Namen. Als Artist-in-Residence 2023 wird der herausragende Pianist Sebastian Knauer beim Kurt Weill Fest gastieren, dessen über 30 Jahre andauernde Konzertkarriere ihn in bisher über 50 Länder auf vier Kontinenten führte. Sowohl solistisch als auch mit anderen virtuosen Musikern wird der gebürtige Hamburger auf der Bühne des Anhaltischen Theaters zu erleben sein. Neben Knauer werden weitere beliebte Solisten wie Klaus Maria Brandauer, Johannes Strate, Winnie Böwe, Angela Winkler, Nils Landgren und Jocelyn B. Smith Teil des Kurt Weill Fests 2023 sein.

Doch auch der Nachwuchsförderung im Podium Junger Künstler wird 2023 besondere Bedeutung beigemessen: „Die großen Künstler von heute waren einst das, was wir heute „Newcomer“ nennen, und etablierten sich dank harter Arbeit, kreativer Schaffenskraft und nicht zuletzt durch Auftritte. Doch diese Bühne muss geboten werden. Auch Kurt Weill stand, wie kaum ein anderer Komponist, für das Ausprobieren, die Lust an Neuem und die Freude an Weiterentwicklung“, so Kämpfe. Elf Veranstaltungen mit jungen Künstlern präsentiert das Fest.

Wichtiger Teil dieser Mission ist auch die Residenz junger Künstler in den Meisterhäusern in Dessau-Roßlau. Erstmalig kooperieren die Stiftung Bauhaus Dessau und das Kurt Weill Fest nun mit der Newcomer-Plattform local heroes, um ein speziell auf die Bedürfnisse junger Pop-Artists zugeschnittenes Programm zu bieten.

Für die Veranstaltungen des Kurt Weill Festes 2023 beginnt der Ticket-Vorverkauf am Montag, 17. Oktober 2022. Tickets gibt es online über die Website des Kurt Weill Festes: (www.kurt-weill-fest.de), telefonisch unter 0340/61 19 07 (Mo – Do von 9-18 Uhr) oder direkt im Kurt-Weill-Zentrum, Ebertallee 63, in der Theaterkasse des Anhaltischen Theaters Dessau, Friedensplatz 1a (Seiteneingang, Stadtseite) und bei der Tourist-Information Dessau, Ratsgasse 11.