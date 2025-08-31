Vor 25 Jahren gründete sich der Ziebigker Heimatverein. Die Zahl der Mitglieder ist immer sehr übersichtlich geblieben. Trotzdem hat man im letzten Vierteljahrhundert einiges geschafft.

Ziebigker Heimatverein wird 25 - Worauf man stolz ist und wie das am Dienstag gefeiert wird

Steffi Schulze und Harald Fischer erkunden das historische Modell der Kornhausstraße vor 1945 im Infopunkt des Ziebigker Heimatvereins.

Ziebigk/MZ. - Sobald bei einer Veranstaltung der Heimatverein Ziebigk seinen Stand aufbaut, haben die Verantwortlichen sehr gut zu tun. Menschen betrachten die historischen Fotos des Stadtteils. Pläne von Ziebigk werden inspiziert, die die Entwicklung von der 1742 gegründeten fürstlichen Domäne über das florierende Dorf im 19. Jahrhundert, der Eingemeindung nach Dessau 1923 bis hin zur Gegenwart in all ihren Veränderungen dokumentieren.