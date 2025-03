Mittlerweile gehören sie zu Dessau-Roßlau wie andere Wildtiere: Krähen. Sie lassen sich unter anderem am Theater, im Stadtpark und andernorts nieder. Auf Nahrungssuche zerpicken sie Gelbe Säcke. Singvögel gibt es immer weniger. Können die Tiere vertrieben werden?

Alltäglicher Anblick: Rabenvögel haben sich in großen Bäumen, unter anderem am Theater und im Stadtpark, niedergelassen.

Dessau/MZ. - Jeden Morgen beobachtet Petra Herbst das gleiche Schauspiel: Krähen sind auf Nahrungssuche. „Mittlerweile leben sie dauerhaft hier, nisten zum Beispiel in großen Bäumen vor dem Anhaltischen Theater und im Stadtpark. Sie picken die gelben Säcke auf und ernähren sich von dem, was sie an Speiseresten darin finden. Der aus den dünnen Plastetüten herausfallende Müll verteilt sich dann auf Straßen, Gehwegen, Grünanlagen. Das ist kein schöner Anblick.“