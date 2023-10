Betonteile platzen ab und fallen herab Begrenzung auf 10 km/h reicht nicht - Zerbster Brücke in Roßlau wird erst halbseitig und dann voll gesperrt

Schlechte Nachrichten für Pendler in Richtung Magdeburg: Die Zerbster Brücke in Roßlau ist so kaputt, dass sie ab November in Richtung Norden gesperrt wird. Bis die Streetzer Brücke fertig ist, bedeutet das lange Umwege.