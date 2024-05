In Zerbst wird am Sonntag, 5. Mai, der Elberadeltag gefeiert. Und das Spargelfest und die Gewerbefachausstellung. Fünf Touren führen aus verschiedenen Städten direkt nach Zerbst. Was man wissen muss.

Zerbst lädt zum Elberadeltag samt Spargelfest - Sternfahrt aus Dessau startet am Hauptbahnhof

Zerbst/VS. - Was das Rahmenprogramm des Spargelfestes und der Gewerbefachausstellung in Zerbst betrifft, so wird das Radfahren in diesem Jahr eine große Rolle spielen. Unter dem Motto „Kinder auf’s Rad“ hatte der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) im vergangenen Jahr zu einem Fahrrad-Corso durch die Zerbster Innenstadt aufgerufen. Bei der Demo ging es um ein kinder- und fahrradfreundliches Zerbst.

In diesem Jahr ist Zerbst Ausrichter des von der Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg ausgerichteten Elberadeltages, der am Sonntag, 5. Mai, stattfindet und ein zusätzliches Highlight für das Spargelfest und die Gewerbefachausstellung sein wird. Zerbst übernahm den Staffelstab von Elster-Elbe, wo der Elberadeltag am 7. Mai 2023 mit insgesamt acht angebotenen Radtouren stattfand.

Beim diesjährigen Elberadeltag in Zerbst werden fünf Radtouren angeboten, die alle als Sternfahrt zum Spargelfest führen

Beim diesjährigen Elberadeltag werden fünf Radtouren angeboten, die alle als Sternfahrt zum Spargelfest führen, wie Annika Kinnemann erklärt. Tour eins startet in Coswig (Treffpunkt 8 Uhr, St. Nicolai) und führt über Jeber-Bergfrieden, Ragösen und Garitz nach Zerbst, so die stellvertretende Geschäftsführerin der Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg.

Die zweite Tour beginnt am Hauptbahnhof Dessau (Treffpunkt 10.30 Uhr) und führt über Roßlau, mit Stopp am Bahnhof, nach Zerbst. Um 8.30 Uhr schon geht es von der Köthener Tourist-Info über Osternienburg, Reppichau, die Fähre Aken und Steutz nach Zerbst.

„Die Touren vier und fünf sind Rundtouren durch die Einheitsgemeinde Zerbst und starten um 10 Uhr an der Zerbster Tourist-Info. Zum einen geht es Richtung Nutha, Tochheim, Steckby und zum anderen in Richtung Wertlau, Rietzmeck, Steutz und Leps.“

Gegen 13 Uhr werden dann alle Tour-Teilnehmer von Annika Kinnemann und Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) willkommen geheißen. „Wir freuen uns wirklich sehr, dass der Elbeberadeltag in diesem Jahr in unser traditionelles Veranstaltungswochenende eingebunden ist und wir hoffentlich viele Radfahrer aus der Region in Zerbst begrüßen können", betont der Zerbster Rathauschef.

Auf dem Schlossplatz in Zerbst wird sich am Sonntag vieles rund um das Radfahren drehen. „Der ADFC bietet Fahrradcodierungen an, wofür allerdings eine kleine Gebühr fällig wird. Zudem muss ein Eigentumsnachweis vorgelegt werden. Außerdem können Probefahrten mit E-Bikes, Lastenfahrrädern und sogar mit einer Rikscha unternommen werden", zählt Frank Brune vom Regionalverband Dessau des ADFC auf. Er wird auch die Tour von Dessau nach Zerbst leiten.

Und natürlich wird es allerlei Infos vom ADFC geben, von der Verkehrswacht Oranienbaum, von der Polizei, vom Biosphärenreservat Mittelelbe und auch das Projekt FrauenOrte hat eine Aktion vorbereitet. „Wir werden am Sonntagnachmittag auch einige Welterbe-Cards verlosen und es gibt einiges mehr zu entdecken", lädt Annika Kinnemann nach Zerbst ein.

Der Staffelstab für den Elberadeltag 2025 wird auf der Zerbster Bühne an die Stadt Dessau-Roßlau übergeben

Was Annika Kinnemann und Andreas Dittmann noch verraten haben: Der Staffelstab für den Elberadeltag 2025 wird auf der Bühne an die Stadt Dessau-Roßlau übergeben, wo dieser Tag im kommenden Jahr in die Feierlichkeiten zum Jubiläum 100 Jahre Bauhaus eingebunden werden soll.