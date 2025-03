Kleinanzeigen ist der größte deutsche Online-Anzeigenmarkt. Was dort 2024 in Dessau-Roßlau neben Wohnmobilen noch beliebt war und was das teuerste Angebot war.

Wohnwagen, Eismaschine und eine Rolex: Was in Dessau-Roßlau bei Kleinanzeigen angeboten wird

Dessau/MZ. - Mehr als 35 Millionen Menschen in Deutschland nutzen im Monat die Online-Plattform Kleinanzeigen, ehemals ebay Kleinanzeigen, um alle möglichen gebrauchten Dinge zu kaufen oder zu verkaufen. Laut eigenen Angaben des Konzerns werden pro Minute mehr als 700 neue Anzeigen geschaltet. Auch Immobilien können über Kleinanzeigen inseriert werden – es sei neben Fahrrädern eine der beliebtesten Kategorien des Online-Anzeigenmarktes. Aber was wurde in Dessau-Roßlau im Jahr 2024 am meisten angeboten?