Wohnungsbrand in der fünften Etage im Desauer Neubaugebiet Zoberberg - Mieter muss ins Krankenhaus

Die Feuerwehren im Pappelgrund: Es brannte eine Wohnung in der fünften Etage.

Dessau/MZ. - Bei einem Wohnungsbrand im Dessauer Neubaugebiet Zoberberg ist am Sonntag, 15. Februar, ein Schaden von 10.000 Euro entstanden. Der Mieter der Wohnung wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Dessauer Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr war um 17.05 Uhr in den Pappelgrund alarmiert worden. Beim Brandobjekt handelte es sich um einen sechsgeschossigen Wohnblock. Die Brandwohnung befand sich im fünften Obergeschoss.

Bei der Ankunft an der Einsatzstelle hatten einige Bewohner den Wohnblock bereits verlassen. Der Mieter der Brandwohnung wurde ebenfalls vor der Haustür angetroffen. Nach einer ersten Befragung wurde eine Rauchgasintoxikation vermutet und der Rettungsdienst nachgefordert.

Parallel zu diesen Erstmaßnahmen hatten die Einsatzkräfte die Brandbekämpfung vorbereitet. Vor dem Betreten der Brandwohnung war an der Wohnungstür ein Rauchschutzvorhang angebracht worden, um zu verhindern, dass die Rauchgase ins Treppenhaus ziehen.

Brandherd wurde von den Feuerwehrleuten in der Küche lokalisiert

Der Angriffstrupp der Berufsfeuerwehr konnte dann den Brandherd in der Küche lokalisieren. Zur Brandbekämpfung wurde Druckluftschaum eingesetzt, um den Wasserschaden so gering wie möglich halten. Nach kurzer Zeit war der Brand gelöscht und es erfolgten Nachlöscharbeiten und eine gründlich Belüftung des Gebäudes.

Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren wurde ein zusätzlicher Sicherungstrupp gestellt. Zudem wurden alle noch im Gebäude befindlichen Mieter aufgesucht. Hierbei gab es keine weiteren Feststellungen. Die Brandwohnung wurde an die Polizei übergeben. Zur Brandursache wurden keine Angaben gemacht.

Im Einsatz waren die Dessau-Roßlauer Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren Alten und Mosigkau mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften.