Ein gemeldeter Wohnungsbrand in der Jahnstraße im Dessauer Stadtteil Siedlung hat am Mittwochnachmittag, 4. Dezember, für Aufregung gesorgt. Am Ende ging alles glimpflich aus.

Wohnungsbrand aus der Jahnstraße in Dessau gemeldet: Zahlreiche Feuerwehren sind im Einsatz

Die Feuerwehr beim Einsatz in der Dessauer Jahnstraße.

Dessau/MZ. - Ein gemeldeter Wohnungsbrand in der Jahnstraße im Dessauer Stadtteil Siedlung hat am Mittwochnachmittag, 4. Dezember, für Aufregung gesorgt. Die Feuerwehr war um 16.40 Uhr alarmiert worden. Durch den Anrufer wurde gemeldet, dass sich noch Personen im Gebäude aufhalten und diese in Gefahr sind.

Durch die Rettungsleitstelle wurden umgehend die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren Kühnau, Alten und Roßlau alarmiert. Zusätzlich kamen vier Fahrzeuge des Rettungsdienstes zum Einsatz.

An der Einsatzstelle konnte dann schnell Entwarnung gegeben werden. In einer Erdgeschosswohnung waren durch einen eingeschalteten Elektroherd Plastikgegenstände in Brand geraten. Durch den schnellen und umsichtigen Einsatz der Hausbewohner konnte Schlimmeres verhindert werden.

Alle Bewohner hatten das Gebäude beim Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen, der Elektroherd wurde stromlos geschalten. Durch die Feuerwehr wurde die Restablöschung mit einer Kübelspritze durchgeführt, alle Wohnungen und das Treppenhaus wurden mit Überdruck belüftet.

Die Mieterin der betroffenen Wohnung wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und musste nicht ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort.