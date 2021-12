Woche startet mit 114 neuen Infektionen - Ein weiterer Todesfall in Dessau-Roßlau

Dessau-Roßlau/MZ - Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt hat zu Beginn der neuen Woche 114 Corona-Neuinfektionen gemeldet. 83 Fälle stammen vom Wochenende und sind der Stadt bereits seit Samstag bekannt. Am Montag kamen noch einmal 31 Fälle dazu. Die Betroffenen sind nach Angaben der Verwaltung zwischen zwei und 82 Jahre alt. Seit Pandemiebeginn haben sich damit nunmehr 6.952 Dessau-Roßlauer mit dem Coronavirus angesteckt. Die aktuelle Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 834,2.

Wie die Stadt außerdem meldete, ist ein weiterer Todesfall zu beklagen: Ein Corona-Patient aus Dessau-Roßlau mit vollständigem Impfschutz verstarb am Sonntag im Städtischen Klinikum Dessau. Dort mussten am Montag insgesamt 60 Corona-Patienten stationär betreut werden. Auf der Intensivstation liegen weitere sechs Corona-Patienten, von denen vier ungeimpft sind, einer vollständig geimpft und bei der sechsten Person der Impfstatus unklar ist.

Laut dem Intensiv-Register „Divi“ sind in Alten momentan drei der derzeit 23 Intensivbetten frei. Von den besagten sechs Covid-Patienten auf der Intensivstation müssen Divi zufolge fünf invasiv beatmet werden.

Bei den städtischen Kindertagesstätten bleibt die Corona-Lage angespannt. Der Eigenbetrieb Dekita habe am Samstag über Teilschließungen in der Kita „Bremer Stadtmusikanten“ informiert, teilte Stadtsprecher Carsten Sauer am Montag mit. Betroffen seien die Familiengruppe „Orange“ und die Kinderkrippengruppe „Knirpse“. „Die Eltern sind informiert, die häusliche Quarantäne wurde bis zum 19. Dezember angeordnet“, erklärte Sauer.

Öffnungszeiten der Testzentren des MVZ vor und nach den Weihnachtsfeiertagen

Bereits jetzt hat die Stadt zudem über die Öffnungszeiten der Testzentren des MVZ vor und nach den Weihnachtsfeiertagen informiert. Einstellen müssen sich die Dessau-Roßlauer aber vor allem darauf, dass die beiden Zentren in Dessau und Roßlau am 24. sowie am 31. Dezember geschlossen sein werden.

Im Dessau-Center wird zwischen 20. und 23. sowie zwischen 27. und 30. Dezember jeweils von 7.30 bis 14 Uhr getestet. Das Testzentrum in Roßlau arbeitet vom 20. bis 22. Dezember von 8 bis 10 Uhr. Am 23. Dezember ist es geschlossen. Zwischen 27. und 30. Dezember wird von 9 bis 11 Uhr getestet.